В Крыму нехватку туристов объяснили "открытием" Турции и ценой билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Крым в этом году посетило 5,2 миллиона туристов — немногим меньше, чем в 2016 году, так как было открыто турецкое направление отдыха, а авиабилеты стали дорогими, заявила вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк.

За 2016 год в Крыму отдохнуло 5,57 миллиона туристов, в 2015 году Крым посетило 4,6 миллиона отдыхающих.

"В 2017 году полуостров посетило 5,2 миллиона туристов, что немногим меньше, чем в 2016 году", — сказала Опанасюк, слова которой приводит пресс-служба крымского правительства.

По ее словам, среди объективных причин этого можно назвать, помимо прочего, открытие турецкого направления и дорогие билеты на авиаперелеты в Крым.

"Несмотря на это, объем налогов, поступивших в крымский бюджет, существенно увеличился – на 8,3% и составил 1,6 миллиарда рублей", — подчеркнула вице-премьер.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>