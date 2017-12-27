Онищенко советует отказаться от поездок в экзотические страны на Новый год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Новый год стоит отказаться от поездок в экзотические страны, так как резкая смена климата может оказать плохое влияние на организм, считает депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Если у кого-то есть возможность куда-то поехать, то не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своем климатическом поясе. Но, может быть, москвичам можно будет съездить на наш российский юг, никакой экзотики. Возвращаться придется перед Крещением, а в Крещение у нас всегда морозы. И эти резкие перепады, какой бы ни был тренированный организм, для него это будет большим испытанием, а для старших возрастных групп и для детей это вообще (опасно)… может даже вызвать какие-то заболевания", — сказал Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что в случае неплохой погоды стоит бывать на воздухе, больше гулять.

"И на утро со свежей головой, подтянутым и отдохнувшим, с хорошим, позитивным зарядом, продолжить празднование. Долго не засиживаться, потому что у нас 9-го (января) только на работу выходить", — добавил депутат.