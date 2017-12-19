Россия вошла в ТОП-5 новогодних направлений среди отечественных туристов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спрос на внутренние туристические направления в новогодние каникулы вывел Россию на пятую строчку туристического рейтинга отечественных потребителей, сообщили во вторник РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму.

Ростуризм совместно с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования билетов выяснили, где россияне собираются отдыхать в праздничные каникулы.

"Из мировых направлений основная масса россиян выбрала Таиланд. На это направление приходится 21,08% поисковых запросов пользователей всех сервисов Слетать.ру, что больше на 20% по сравнению с данными на ноябрь 2017 года. На втором месте — ОАЭ (14,03% запросов). Тройку лидеров замыкает Вьетнам (ранее это место занимала Турция, которая сейчас по популярности спустилась на четвертое место). Пятое место занимает Россия (5,89% запросов), которая менее, чем за месяц поднялась с седьмой позиции. Также в ТОП-10 вошли Индия, Чехия, Китай, Доминикана и Шри-Ланка", — приводятся данные ведомства.

Эксперты отметили, что из внутрироссийских направлений, по данным группы компаний Слетать.ру, в этом году лидирующие позиции занимает Краснодарский край (53,16% запросов на туры по России) — по сравнению с данными раннего бронирования, интерес россиян к региону увеличился более чем на 10% (47,34% запросов осенью 2017 года).

Второе место по популярности занимает Крым (30,65%). На третьей строчке расположились Москва и Московская область (4,88%). Также российские туристы планируют провести новогодние выходные в Республике Карелия (2,25%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (1,41%), Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, Калининградской, Вологодской и Кемеровской областях.

По данным Biletix, доля продаж авиабилетов по российским направлениям на данный момент составляет 61%, по международным — 39%. В прошлом году данное соотношение составляло 66% и 34% соответственно. Средняя цена полетов по России составляет 7,5 тысячи рублей, что почти на 60% дешевле стоимости авиабилетов на международных направлениях (18,2 тысячи рублей).

"Более половины россиян, планирующих в новогодние праздники поездки внутри страны, выбрали Краснодарский край — регион, предлагающий множество туристических программ как летом, так и в межсезонье. И это еще раз доказывает то, что путешествия по России сегодня — это интересный, комфортный и недорогой отдых", — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.