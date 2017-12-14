Туроператор полагает, что на время ЧМ-2018 выездной турпоток увеличится

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Выездной российский туристический поток должен увеличиться во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, так как часть граждан, не вовлеченных в спортивную жизнь, захотят выехать из страны, чтобы не сталкиваться с временными ограничениями, считает генеральный директор компании TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

"Часть россиян захочет уехать за границу на период проведения чемпионата мира по футболу, так как многие не вовлечены в футбол, а в стране на это время будут введены определенные ограничения (в целях обеспечения безопасности — ред.) и так далее", — сказал он в четверг на встрече с журналистами.

Демура напомнил, что когда на Украине в 2012 году проходил чемпионат Европы по футболу, то "половина населения" Киева уехала, уступив наплыву иностранных болельщиков.

"Кроме того, что где-то будет проблема со слотами (отрезками времени, выделенными в аэропорту конкретным рейсам) или более плотное движение в аэропортах, туроператоры каких-то серьезных проблем не ожидают. Мы надеемся на то, что на время мундиаля выездной турпоток из России повысится. Часть людей останутся, чтобы поболеть, но часть, наоборот, захотят уехать из страны. Хотя сказать, какая часть из этих двух будет больше, пока трудно", — уточнил спикер.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.