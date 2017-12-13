Спрос на полеты из РФ в Израиль после слов Трампа о Иерусалиме упал на 10%

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Количество пользовательских запросов на поиск авиаперелетов из России в Израиль, а также покупок билетов на фоне беспорядков, вызванных объявлением президентом США Дональдом Трампом признания Иерусалима столицей Израиля и подписанием документа о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, сократилось на 10%, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Решения Трампа были позитивно встречены в Израиле, однако вызвали негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. Протесты палестинцев против решения Трампа прошли в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и Вифлееме.

Эксперты сервиса проанализировали интерес пользователей к путешествиям в Израиль в течение недели, прошедшей после заявлений Трампа. "После выступления Трампа аналитики Туту.ру наблюдают резкое снижение интереса к путешествиям в Израиль. Количество поисковых запросов и реальных покупок упало на 10%", — отмечают они.

При этом Израиль уже не первый год входит в топ популярных направлений у клиентов Туту.ру. Например, по итогам и 2016, и 2017 годов маршрут "Москва — Тель-Авив" стал самым востребованным в сегменте дальнего зарубежья. В этом году на него пришлось 14,1% всех бронирований в данном сегменте. При этом за год цены на перелеты снизились на 13,1%, до 20,8 тысячи рублей, отметили в пресс-службе.

Также в топ интереса входят перелеты из Санкт-Петербурга в тот же Тель-Авив. Этот маршрут занимает четвертое место рейтинга с долей 3,6%. Перелеты по этому направлению также подешевели за год — на 6,2%, до 25,4 тысячи рублей.