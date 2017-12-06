Больше 150 участников вошли в туркластер "Хибины" в Мурманской области

МУРМАНСК, 6 дек – РИА Новости. Общий объем финансирования проекта туристско-рекреационного кластера "Хибины" в Мурманской области составляет 518,3 миллиона рублей, к нему уже присоединились 152 участника, сообщила на заседании правительства региона министр промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

© Фото : предоставлено Управлением информполитики и взаимодействия со СМИ правительства Мурманской области Мурманский губернатор рассказала, чем регион привлекает китайских туристов

С 2015 года укрупненный инвестиционный проект Мурманской области "Создание туристско-рекреационного кластера "Хибины" включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы. В феврале этого года было заключено соглашение между правительством Мурманской области и Ростуризмом о финансировании проекта "Создание туристско-рекреационного кластера "Хибины" в рамках программы из федерального бюджета.

"Общий объем финансирования проекта составляет 518,3 миллиона рублей. При этом средства консолидированного бюджета Мурманской области составляют 73,1 миллиона рублей, федерального бюджета – 82,4 миллиона, внебюджетных источников – 362,3 миллиона", — сказала Кузнецова.

Она добавила, что к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединилось 152 участника, в том числе 131 субъект малого и среднего бизнеса. По ее словам, власти региона продолжили работу по привлечению дополнительных механизмов для комплексного развития туризма на территории города Кировска, создав центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Все эти действия оказали положительный эффект на развитие территории кластера. Поток туристов здесь растет уверенными темпами и быстрее, чем на других территориях Мурманской области", — констатировала Кузнецова.

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