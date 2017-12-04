Власти Кубани создадут мобильное приложение для своих туристов

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Власти Кубани создадут мобильное приложение, в котором будет вся необходимая информация для туристов, посещающих регион, сообщил в интервью РИА Новости замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

"Один из инструментов привлечения туристов на наши курорты, над которым мы сейчас работаем — это создание мобильного приложения. В нем будет не только вся информация о курортах, достопримечательностях, значимых местах, но и возможность забронировать тур, купить билеты на мероприятия и даже арендовать автомобиль или велосипед. Одним словом, все, что нужно туристу на отдыхе в одном приложении на планшете или смартфоне", — отметил Швец.

Согласно прогнозам краевых властей, турпоток по итогам текущего года составит 16 миллионов человек. Летом 2017 года регион принял почти 10 миллионов отдыхающих. В 2016 году курорты Краснодарского края также посетили около 16 миллионов туристов.

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