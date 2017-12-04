Власти Кубани создадут мобильное приложение для своих туристов

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Власти Кубани создадут мобильное приложение, в котором будет вся необходимая информация для туристов, посещающих регион, сообщил в интервью РИА Новости замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.
Согласно прогнозам краевых властей, турпоток по итогам текущего года составит 16 миллионов человек. Летом 2017 года регион принял почти 10 миллионов отдыхающих. В 2016 году курорты Краснодарского края также посетили около 16 миллионов туристов.