Лыжи, баня и рыбалка: чем заняться на курортах Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК/НАЛЬЧИК, 3 дек — РИА Новости. Достичь мастерства или научиться кататься на лыжах или сноуборде — не единственное, чем можно заняться на курортах Северного Кавказа. Пейзажи и достопримечательности "Архыза" и "Эльбруса" ждут любителей прогулок, отзывчивые местные жители готовы истопить для гостей баню, обучить тонкостям рыбной ловли, верховой езды или напоить травяным чаем с медом.
Однако тем, кто не позаботился и не спланировал отдых заранее, места на курорте в новогодние каникулы может не хватить. Представители туристической индустрии рассказали РИА Новости об альтернативных вариантах отдыха, ценах и развлечениях на курортах Кавказа.
Мест нет
Гостиница в 500 метрах от канатной дороги на гору Чегет предлагает на Новый год стандартный двухместный номер с двухразовым питанием за 7,1 тысячи рублей. При этом желающим отдохнуть в Приэльбрусье стоит поспешить, так как мест в отелях, как уверяют в администрации Эльбрусского района, осталось совсем немного. Дешевле всего обойдется размещение в частном секторе, где стоимость варьируется от 900 до 1,5 тысячи рублей за место.
Например, в Архызе в отеле "Вертикаль", "Аллюр" и "Романтик" на новогодние каникулы уже все забронировано. Как правило, лучше поиском жилья заниматься заранее. Однако свободные места могут оказаться в поселке Нижний Архыз, в гостевых домах и мини-гостиницах.
Ски-пассы на пик Европы
Три очереди канатной дороги на Эльбрус функционируют с 9 утра до 17 часов, но подъем прекращается с 16 часов. Как сообщили в ОАО "Курорт "Эльбрус", с 30 декабря по 8 января будет действовать специальный тариф "Новогодний".
Желающим подняться на самую высокую канатную станцию в Европе – "Гара-Баши", расположенную на высоте 3847 метров, — придется заплатить еще 900 рублей за дневной ски-пасс и 700 – за полдня, а стоимость туристического подъема составит 400 рублей.
На курорте "Архыз" новогодний тариф в высокий сезон действует с 30 декабря по 8 января, стоимость ски-пасса на день составляет 2,2 тысячи рублей, на 3 дня — 5,4 тысячи. "Как и в прошлом году, тарифная сетка направлена на стимулирование "многодневного" пребывания на курорте и учитывает преимущественно семейную аудиторию ВТРК: для детей предусмотрена 50% скидки от взрослых тарифов", — сообщили в АО "Курорты Северного Кавказа".
Неэкстремально и неординарно
К услугам туристов экскурсии на Поляну нарзанов, где расположены сразу несколько выходов минеральных источников разного вкуса. Кроме того, отдыхающих ждут разнообразные маршруты в живописное ущелье Адыр-Су, на Чегемские водопады, а также в Черекский район на Голубое озеро, термальные источники в Аушигере и в Верхнюю Балкарию, где расположены историко-архитектурные комплексы.
"Для гостей курорта "Архыз" работает каток под открытым небом, расположенный на высоте 1,6 тысячи метров, он открыт как в дневное время, так и в дни вечернего катания — по пятницам, субботам и праздникам. Есть на курорте и трасса для катания на "ватрушках", открыта детская площадка", — рассказали в АО "Курорты Северного Кавказа.
Форель и веники
В гостевых домах в Приэльбрусье и Архызе можно попариться в бане и нырнуть в ледяную речку или бассейн, во время туристам предлагают чай с травами и медом. Баня обойдется дешевле, если идти компанией и на несколько часов.
Также на курортах, в частности на "Архызе", работает сувенирный рынок с ярмарочными рядами, где можно попробовать и приобрести традиционные для региона угощения — чай на горных травах, варенье из шишек, рассказали в "Курортах Северного Кавказа". Из Архыза гости курорта могут отправиться на экскурсию, например, к древним аланским храмам или в Тебердинский заповедник, где обитают последние сохранившиеся на Кавказе европейские зубры, добавили в компании.
Любовь начинается с инструктора
"Инструктор — лицо курорта, человек, который знакомит и зарождает любовь к горным лыжам или сноуборду, и непосредственно к самому курорту, поэтому нужно обращаться только в специализированную школу, в которой работают сертифицированые инструктора, имеющие категории, подтверждающие их право на профессиональное обучение", — рекомендует мастер спорта по горным лыжам, акционер компании "ПикЭкспириенс" на курорте "Архыз" Андрей Кузнецов.
"Если приобретается абонемент, занятие будет значительно дешевле, процентов на 30, час занятий с инструктором стоит порядка двух тысяч рублей", — отметил Кузнецов.
Из прогрессирующих в профессионалы
Инструкторы учат правильной постановке корпуса, что позволяет избавиться от лишних движений. "Требуется от трех до шести занятий, чтобы качество катания вышло на профессиональный уровень", — отметил Кузнецов.
По его словам, Архыз хорош и для новичков, и для прогрессирующих. "Чем прекрасны склоны Архыза, есть практически не имеющая аналогов учебная трасса, длинной более километра для новичков, у нас есть "красные", "черные" трассы, на которых можно проводить вплоть до Олимпийских игр, это профессиональные трассы высокого уровня сложности. У нас проходил чемпионат России в прошлом году, и по отзывам — это лучший чемпионат России по качеству склонов и снега", — добавил собеседник агентства.
Новогодняя ночь
И, конечно, на "Архыз" приедут Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить гостей курорта с наступающим 2018 Новым годом. Кроме того, свои развлекательные программы разрабатывают и резиденты курорта — гостиницы и рестораны.
К встрече Нового года готовятся и на Эльбрусе. В саму новогоднюю ночь многие отели предлагают принять участие в праздничных банкетах, стоимость начинается от 2,2 тысячи рублей за человека.