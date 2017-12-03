Лыжи, баня и рыбалка: чем заняться на курортах Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК/НАЛЬЧИК, 3 дек — РИА Новости. Достичь мастерства или научиться кататься на лыжах или сноуборде — не единственное, чем можно заняться на курортах Северного Кавказа. Пейзажи и достопримечательности "Архыза" и "Эльбруса" ждут любителей прогулок, отзывчивые местные жители готовы истопить для гостей баню, обучить тонкостям рыбной ловли, верховой езды или напоить травяным чаем с медом.

Однако тем, кто не позаботился и не спланировал отдых заранее, места на курорте в новогодние каникулы может не хватить. Представители туристической индустрии рассказали РИА Новости об альтернативных вариантах отдыха, ценах и развлечениях на курортах Кавказа.

Мест нет



Цены на проживание в гостиницах на новогодние каникулы на Эльбрусе резко взлетают и начинаются с 2 тысяч рублей за человека, без питания. Стоимость во многом зависит от близости размещения отеля к трассам и подъемникам. К примеру, стандартный двухместный номер без питания, расположенный на поляне Азау в 10 метрах от подъемника, обойдется в 6 тысяч рублей, а уже после окончания новогодних каникул в этот же номер можно поселиться за 3,5 тысячи рублей.

Гостиница в 500 метрах от канатной дороги на гору Чегет предлагает на Новый год стандартный двухместный номер с двухразовым питанием за 7,1 тысячи рублей. При этом желающим отдохнуть в Приэльбрусье стоит поспешить, так как мест в отелях, как уверяют в администрации Эльбрусского района, осталось совсем немного. Дешевле всего обойдется размещение в частном секторе, где стоимость варьируется от 900 до 1,5 тысячи рублей за место.

Например, в Архызе в отеле "Вертикаль", "Аллюр" и "Романтик" на новогодние каникулы уже все забронировано. Как правило, лучше поиском жилья заниматься заранее. Однако свободные места могут оказаться в поселке Нижний Архыз, в гостевых домах и мини-гостиницах.

Ски-пассы на пик Европы



Главное, чем привлекает курорт туристов, это, конечно же, горнолыжные трассы. На Эльбрусе их три — Кругозор-Азау, Мир – Кругозор, Гарабаши-Мир, общая протяженность более 12 километров, а перепад высот составляет почти 1,5 километра. Еще несколько трасс функционируют на расположенной в 5 километрах от Эльбруса горе Чегет. Но начинающим любителям горных лыж и сноуборда специалисты их не рекомендуют, эти трассы по большей части предназначены для опытных фрирайдеров.

Три очереди канатной дороги на Эльбрус функционируют с 9 утра до 17 часов, но подъем прекращается с 16 часов. Как сообщили в ОАО "Курорт "Эльбрус", с 30 декабря по 8 января будет действовать специальный тариф "Новогодний".

Дневной ски-пасс по этому тарифу на первую и вторую очередь канатной дороги (до станции "Мир" — высота 3,5 тысячи метров) будет стоить 1,9 тысячи рублей (для детей от 6 до 13 лет – 1 тысячу), а полдня обойдется в 1,5 тысячи (детям – 800 рублей). Туристический подъем и спуск для взрослых стоит 1050 рублей.

Желающим подняться на самую высокую канатную станцию в Европе – "Гара-Баши", расположенную на высоте 3847 метров, — придется заплатить еще 900 рублей за дневной ски-пасс и 700 – за полдня, а стоимость туристического подъема составит 400 рублей.

Директор канатно-кресельной дороги "Чегет" Руслан Залиханов сообщил, что подъем на трех очередях дороги сейчас стоит 1,2 тысячи рублей за день. "Пока цена такая, на новогодний сезон тариф мы еще не устанавливали. Точную цену не скажу, наверняка она поднимется, но максимум до 1,5 тысячи рублей", — пояснил он.

На курорте "Архыз" новогодний тариф в высокий сезон действует с 30 декабря по 8 января, стоимость ски-пасса на день составляет 2,2 тысячи рублей, на 3 дня — 5,4 тысячи. "Как и в прошлом году, тарифная сетка направлена на стимулирование "многодневного" пребывания на курорте и учитывает преимущественно семейную аудиторию ВТРК: для детей предусмотрена 50% скидки от взрослых тарифов", — сообщили в АО "Курорты Северного Кавказа".

Неэкстремально и неординарно



Неординарно провести время на горнолыжном курорте предлагается в Приэльбрусье, здесь, например, можно посетить музей альпинизма и охотоведения имени Владимира Высоцкого в селении Тегенекли, а также музей обороны Приэльбрусья, расположенного на станции канатной дороги "Мир".

К услугам туристов экскурсии на Поляну нарзанов, где расположены сразу несколько выходов минеральных источников разного вкуса. Кроме того, отдыхающих ждут разнообразные маршруты в живописное ущелье Адыр-Су, на Чегемские водопады, а также в Черекский район на Голубое озеро, термальные источники в Аушигере и в Верхнюю Балкарию, где расположены историко-архитектурные комплексы.

"Для гостей курорта "Архыз" работает каток под открытым небом, расположенный на высоте 1,6 тысячи метров, он открыт как в дневное время, так и в дни вечернего катания — по пятницам, субботам и праздникам. Есть на курорте и трасса для катания на "ватрушках", открыта детская площадка", — рассказали в АО "Курорты Северного Кавказа.

Форель и веники



На курортах также могут тут же поджарить и подать на стол выловленную туристом форель. Ее достаточно много, и она очень хорошо клюет, особенно на тесто и кукурузу, так что стоит предварительно рассчитать возможности своего бюджета. Стоимость удовольствия – около тысячи рублей за килограмм живой рыбы.

В гостевых домах в Приэльбрусье и Архызе можно попариться в бане и нырнуть в ледяную речку или бассейн, во время туристам предлагают чай с травами и медом. Баня обойдется дешевле, если идти компанией и на несколько часов.

Также на курортах, в частности на "Архызе", работает сувенирный рынок с ярмарочными рядами, где можно попробовать и приобрести традиционные для региона угощения — чай на горных травах, варенье из шишек, рассказали в "Курортах Северного Кавказа". Из Архыза гости курорта могут отправиться на экскурсию, например, к древним аланским храмам или в Тебердинский заповедник, где обитают последние сохранившиеся на Кавказе европейские зубры, добавили в компании.

Любовь начинается с инструктора



Все же, если у туриста возникнет желание и проснется интерес к горным лыжам или сноуборду, его всегда готовы научить опытные и профессиональные инструкторы.

"Инструктор — лицо курорта, человек, который знакомит и зарождает любовь к горным лыжам или сноуборду, и непосредственно к самому курорту, поэтому нужно обращаться только в специализированную школу, в которой работают сертифицированые инструктора, имеющие категории, подтверждающие их право на профессиональное обучение", — рекомендует мастер спорта по горным лыжам, акционер компании "ПикЭкспириенс" на курорте "Архыз" Андрей Кузнецов.

По его словам, при подборе инструктора отталкиваются не только от уровня навыков, но и психологических особенностей туриста. "Инструктор поможет подобрать инвентарь в прокате. Когда новичок делает первые шаги, ему подбираются самые простые в управлении лыжи, инвентарь, на котором ему будет комфортно, на следующий день, условно, он уже учится скатиться, вести дугу, мы в прокате подбираем ему другой инвентарь для следующей ступени и вплоть до спортивных лыж", — рассказал Кузнецов.

"Если приобретается абонемент, занятие будет значительно дешевле, процентов на 30, час занятий с инструктором стоит порядка двух тысяч рублей", — отметил Кузнецов.

Из прогрессирующих в профессионалы



"Для прогрессирующих лыжников у "ПикЭкспириенс" есть спортивное оборудование в прокате и специальная программа в инструкторской школе, по которой тренируются сборные команды мира, там обучение происходит с помощью специального инвентаря, которое не выдается в прокате, но есть в лицензированной школе", — добавил собеседник агентства.

Инструкторы учат правильной постановке корпуса, что позволяет избавиться от лишних движений. "Требуется от трех до шести занятий, чтобы качество катания вышло на профессиональный уровень", — отметил Кузнецов.

В Архызе есть, что предложить поклонникам фрирайда и хели-ски. "Это не массовые программы, группы готовятся еще летом. Группу поднимают на склон на высоте до трех тысяч метров на вертолете, в нее входит инструктор, специалист по лавинам, спасатель. Склоны также имеют разные уровни сложностей", — рассказал Кузнецов.

По его словам, Архыз хорош и для новичков, и для прогрессирующих. "Чем прекрасны склоны Архыза, есть практически не имеющая аналогов учебная трасса, длинной более километра для новичков, у нас есть "красные", "черные" трассы, на которых можно проводить вплоть до Олимпийских игр, это профессиональные трассы высокого уровня сложности. У нас проходил чемпионат России в прошлом году, и по отзывам — это лучший чемпионат России по качеству склонов и снега", — добавил собеседник агентства.

Новогодняя ночь



"В новогоднюю ночь, как и в прошлом году, гостей ждут увлекательные конкурсы, соревнования, семейные развлечения, розыгрыши призов. Пройдет ставший уже традиционным заезд Дедов Морозов и Снегурочек, к участию в котором будут приглашены все желающие", — рассказал представитель компании "Курорты Северного Кавказа".

И, конечно, на "Архыз" приедут Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить гостей курорта с наступающим 2018 Новым годом. Кроме того, свои развлекательные программы разрабатывают и резиденты курорта — гостиницы и рестораны.

К встрече Нового года готовятся и на Эльбрусе. В саму новогоднюю ночь многие отели предлагают принять участие в праздничных банкетах, стоимость начинается от 2,2 тысячи рублей за человека.