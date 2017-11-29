Авиабилеты из Москвы в Сочи на Новый год подорожали в два раза

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Стоимость перелета из Москвы в Сочи на период новогодних праздников подскочила в 2,2 раза, из Москвы в Симферополь — в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий Туту.ру.

Аналитики проанализировали цены на авиабилеты на новогодние праздники (с 25 декабря 2017 года по 11 января 2018 года) и стоимость перелетов месяцем ранее (с 25 ноября по 11 декабря 2017 года).

"Цены по некоторым направлением выросли более чем в два раза. Самым подорожавшим внутренним маршрутом стал Москва — Сочи, занимающий также первое место по популярности у пользователей Туту.ру. Билеты по этому направлению выросли в цене на 122% — с 5,3 до 11,7 тысячи рублей за перелет в обе стороны", — рассказали в турсервисе.

Значительный рост показали и другие популярные направления перелетов. Например, рейсы из столицы в Крым выросли в цене на 51,3% (11 тысяч рублей), в Минеральные Воды — на 88,7% (10 тысяч рублей), а в Краснодар — на 84,8% (8,3 тысячи рублей).

Наименьшую динамику из топ-10 направлений показали перелеты из Москвы в Екатеринбург (рост на 28,3%, до 9,2 тысячи рублей).

Средний рост цен по самым популярным маршрутам составил 63%.

Отмечается, что единственным внутренним маршрутом, который на период новогодних праздников подешевел, оказался Москва — Хабаровск. Билеты туда можно купить за 21,1 тысячи рублей (снижение на 1,8%).