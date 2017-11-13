Россия и Саудовская Аравия займутся подготовкой меморандума в сфере туризма

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия намерены активизировать переговоры по подготовке меморандума в области туризма, говорится в протоколе пятого заседания Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Пятое заседание Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в период с 31 октября по 2 ноября 2017 года в Эр-Рияде.

Российскую часть возглавил министр энергетики РФ Александр Новак, саудовскую часть — министр коммерции и инвестиций Маджид аль-Кассаби.

"Стороны согласились активизировать переговоры по подготовке проекта меморандума о взаимопонимании в области туризма", — говорится в протоколе заседания.