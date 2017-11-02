В начале декабря Египет запустит систему выдачи электронных виз

КАИР, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Египта планируют объявить о запуске системы выдачи электронных виз в ходе международной выставки информационных технологий Cairo ICT-2017, которая пройдет в египетской столице 3-6 декабря под патронажем президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, пишет египетская газета "Аль-Масдар".

"В ходе работы выставки будет запущена система электронных виз E-Visa для иностранцев, что будет способствовать развитию в том числе туризма", — сообщил один из организаторов выставки исполнительный директор компании Trade Fairs Усама Камаль.

Египет планировал ввести систему электронных виз еще с 1 июня 2017 года, однако отложил этот шаг на неопределенное время по техническим причинам. В Минтуризме Египта заявляли, что официально о введении такой системы будет объявлено дополнительно.

Предполагается, что благодаря системе электронных виз любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. Электронные визы, как сообщали СМИ, можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит поток туристов, прежде всего из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру, из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.