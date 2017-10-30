Туроператоры не рассчитывают на возобновление полетов в Египет зимой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Туроператоры не рассчитывают на возвращение Египта на российский рынок и составляют свои полетные программы на зимний сезон 2017-2018 годов без учета этого туристического направления, сообщил РИА Новости в понедельник источник в турбизнесе.

Прямое авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

"Официальной информации, когда будет открыто авиасообщение между Египтом и Россией, нет. Но есть неофициальная о том, что в 2017 году и в начале следующего года в этом направлении ничего даже происходить не будет. Египет закрыли очень надолго", — сказал собеседник агентства и уточнил, что положение с безопасностью в Египте очень усугубил инцидент, который произошел в пятницу в пустыне, когда в 175 километрах от Каира силы безопасности уничтожили 12 боевиков.

"Пока не намечается никаких контактов, никаких планов по авиасообщению между Россией и Египтом. Ни проверок, ни инспекций, ни подготовок — вообще ничего не происходит. Предположительно, тему с Египтом можно закрыть, как минимум, до марта 2018 года. А пока нет никакой обнадеживающей информации, российский турбизнес уже практически составил свои полётные программы на зимний сезон без египетского направления", — доложил он.

При этом источник отметил, что по данным некоторых поисковых онлайн систем, сейчас спрос на бронирование Египта самостоятельными путешественниками увеличился в два раза.

"Однако в абсолютном выражении — это смешные цифры. Если в 2016 году из России в Египет отправлялось порядка трех тысяч россиян в месяц, то теперь этот показатель увеличился до пяти-шести тысяч человек. А в хорошие для Египта времена туда вылетало не менее 300 тысяч человек", — прокомментировал ситуацию источник.

Аналогичную информацию РИА Новости предоставили в международном туристическом метапоиске momondo.ru.

"Летом спрос на авиабилеты в Египет превысил аналогичный показатель прошлого года на 57%. На даты ноябрьских праздников и новогодних каникул интерес россиян к этому направлению вырос на 68,9% и 80% соответственно. Вероятно, положительная динамика спроса на регулярные стыковочные рейсы связана с продолжительной приостановкой чартерного сообщения с Египтом, однако имеет место и сезонный фактор: в ноябре-январе найти альтернативы, сопоставимые по цене, достаточно сложно", — сказала представитель компании Ирина Рябовол.