Более 20 тысяч детей в 2017 году проедут маршрутами программы "Моя Россия"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 20 тысяч школьников в этом году проедут по 12 маршрутам национальной программы детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которую реализует Минкультуры РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Программа существует уже пятый год, основным ее партнером выступает Российский союз туриндустрии. Принимают детей в регионах туроператоры-члены РСТ. Цель проекта — показать подрастающему поколению страну так, чтобы картинки из школьных учебников укладывались в памяти яркими понятными образами, а путешествия стали для ребят настоящим открытием России. Прием групп в регионах финансируется за счет средств федерального бюджета, родители оплачивают только транспортные расходы", — рассказала Тюрина.

По её словам, за время реализации проекта более 45 тысяч детей проехали по маршрутам национальной программы. По рекомендации министерства культуры РФ при формировании групп особое внимание уделяется детям из льготных категорий семей, воспитанникам детских домов и интернатов.

"В 2013 году, когда проект "Моя Россия" только начинался, ребята бесплатно посещали Эрмитаж и другие дворцы Петербурга. В 2014 году, помимо достопримечательностей северной столицы, им предложили познакомиться с красотами Крыма, Золотого кольца, Ясной Поляны и Казани", — пояснила представитель РСТ.

Тюрина также уточнила, что в 2015 году все поездки были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для школьников разработали девять патриотических маршрутов — "За нами Москва!", "Сталинградская битва", "Курская дуга" и другие.

"Нынешний год станет еще плодотворнее. Больше 20 тысяч детей из 85 регионов страны отправятся по 12 маршрутам: "Дальневосточные рубежи" (Хабаровск — Владивосток), "Сибирские просторы" (Красноярск), "Екатеринбург — опорный край России" (Екатеринбург — Верхняя Пышма — Нижний Тагил — Невьянск — Нижние Таволги), "Волжский путь" (Самара — Тольятти — Пенза, Тарханы), "Золотое кольцо" (Москва — Переславль-Залесский — Сергиев Посад), "Золотое кольцо" (Москва — Суздаль — Владимир), "Истоки русского государства" (Великий Новгород), "Засечная черта" (Москва — Калуга — Тула), "Путешествия сквозь века" (Москва — Московская область), "Есенинская Русь" (Москва — Рязань), "Духовные истоки" (Елец — Галичья Гора — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора). Только одна лишь программа "Моя Россия: Град Петров", с которой все и начиналось, примет этой осенью более 6 тысяч ребят", — пояснила собеседница агентства.