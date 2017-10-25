Ростуризм прокомментировал запрет на курение в Таиланде

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ростуризм в связи с запретом курения на пляжах популярных курортов Таиланда рекомендует российским туристам, выезжающим за рубеж, предварительно знакомиться с законами и обычаями государств во избежание инцидентов.

Запрет на курение на некоторых пляжах Таиланда, находящихся в туристических зонах, вступает в силу с 1 ноября. Курение запрещается в 20 пляжных зонах, в том числе на самых популярных среди туристов морских курортах Пхукет, Хуа Хин, Ча-Ам, Паттайя, островах Самуи и Самет и других — помимо мест, специально выделенных для курения, которые будут располагаться вне пляжей, но не далеко от них.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, направляющимся на отдых за рубеж, предварительно знакомиться с законодательством и обычаями иностранных государств накануне поездки во избежание инцидентов, которые могут испортить отпуск", — говорится в сообщении Ростуризма.

Помимо этого, ведомство призывает туроператоров информировать своих клиентов о запрете курения на пляжах Таиланда и о санкциях за нарушение запрета.