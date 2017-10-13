Всемирный фестиваль молодежи возглавил рейтинг лучших фестивалей осени в РФ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Москве и Сочи, занял лидирующую позицию по результатам анализа популярности российских фестивалей в октябре-ноябре 2017 года, опередив такие популярные форумы, как Международный фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств" и Международный музыкальный фестиваль "Евразия", сообщает в пятницу аналитическое агентство ТурСтат.

Девятнадцатый Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Основные мероприятия фестиваля состоятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября, а в первый день фестиваля 14 октября в Москве пройдет международный парад-карнавал студенчества. В фестивале принимают участие более 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранцев из более чем 180 стран.

"Топ-10 лучших осенних фестивалей в России, популярных в 2017 году, составили Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (Сочи), фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств" (Московская область), музыкальный фестиваль "Евразия" (Екатеринбург), культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" (Владикавказ), фестиваль "Шедевры мировой классики" (Калининград), фольклорный фестиваль "Золотые родники" (Псков), театральный фестиваль "Маскерадъ" (Пенза), оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова (Чебоксары), фестиваль "Северное сияние" (Якутск) и праздник "Дни оренбургского пухового платка" (Оренбург)", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что событийный туризм является одной из основных причин роста внутреннего туризма в 2017 году.