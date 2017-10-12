МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Ливии

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. МИД РФ вновь рекомендует россиянам воздерживаться от посещения Ливии, а российским организациям — от командирования туда своих сотрудников по соображениям безопасности до нормализации обстановки в этой стране, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По словам Захаровой, 6 октября в территориальных водах Ливии, в двух милях от побережья в районе порта Зувара патрульным катером местной береговой охраны был обстрелян российский танкер GOEAST под флагом Коморских островов из-за отказа подчиниться требованию застопорить ход и принять на борт досмотровую группу.

"В результате были повреждены грузовые танки и машинное отделение. Члены экипажа, по имеющейся информации, не пострадали. Спустя несколько дней судно, задержанное по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, было отпущено и в настоящее время благополучно вернулось на Мальту, откуда совершало упомянутый рейс в Ливию", — говорится в документе.

"В связи с очередным инцидентом с российским танкером у ливийских берегов еще раз обращаем внимание на настоятельные рекомендации МИД России гражданам Российской Федерации воздерживаться от посещения Ливии, а российским организациям — от командирования туда своих сотрудников по соображениям безопасности до нормализации обстановки в этой стране", — сообщила Захарова.