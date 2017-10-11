Ростуризм предупредил о риске заражения малярией в Кабо-Верде

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Республику Кабо-Верде, где зафиксирована вспышка малярии, учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране и предпринимать профилактические меры, сообщает в среду сайт ведомства.

Согласно информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Кабо-Верде зафиксирована вспышка малярии. Наиболее опасной зоной объявлена столица архипелага город Прая, где зарегистрировано 193 случая заболевания.

По данным кабовердианской службы по наблюдению и борьбе с эпидемиями, риск заражения малярией достиг рекордных показателей.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Республику Кабо-Верде, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в связи со вспышкой малярии и о рекомендациях по профилактике данного заболевания", — говорится в сообщении.

Ростуризм так же рекомендует "российским туристам, планирующим поездки в Республику Кабо-Верде, учитывать эпидемиологическую ситуацию и предпринимать профилактические меры".

Малярия – это острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, обычно симптомы появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль и озноб — могут быть слабовыраженными, что затрудняет выявление малярии. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом.