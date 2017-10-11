В Египте рассказали о работе по возобновлению авиасообщения с Россией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Египет проинформировал Россию о своей готовности подписать согласованный протокол безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов, он ожидает решения РФ по этому вопросу, заявил РИА Новости посол Египта в РФ Мохаммед эль-Бадри.

В начале октября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что российская сторона ожидает ответ от Египта по проекту соглашения о безопасности в египетских аэропортах, подписание которого необходимо для возобновления прерванного два года назад авиасообщения между странами. Тогда же источник в правительстве Египта сообщил РИА Новости, что компетентные структуры в Египте продолжают изучение проекта протокола.

"Я читал заявление Дворковича. Не уверен, говорил он это или нет, но я хотел бы гарантировать, что мы полностью поддерживаем уже согласованный протокол по этому вопросу, такой позиции мы придерживались последние пять месяцев. Этот вопрос был закрыт с прошлого февраля, и мы проинформировали российскую сторону, что полностью согласны с проектом протокола. Я был одним из тех, кто уведомил об этом наших российских партнеров. Подписание протокола двумя соответствующими министерствами — это формальность, к которой мы готовы, поскольку это согласованный текст. Мы можем подписать его в любую минуту, но ожидаем решения российского правительства, чтобы возобновить полеты между столицами", — сказал посол.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

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