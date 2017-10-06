Экипаж "ВИМ-Авиа", застрявший в Малайзии, покинет страну в субботу

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Четырнадцать членов экипажа авиакомпании "ВИМ-Авиа", застрявшие в городе Путраджая из-за долгов авиакомпании, в субботу вылетят из Малайзии, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Малайзии Максим Сальников.

"По нашей информации, при содействии Росавиации и компании "Аэрофлот" завтра они вылетают в Таиланд, откуда вернутся в Россию. Сотрудники посольства постоянно находятся с ними на связи", — сказал дипломат.

Накануне в посольстве РФ в Малайзии сообщили, что 14 сотрудников российской авиакомпании "ВИМ-Авиа" не могут вылететь из страны из-за долгов перевозчика. Все они находятся в гостинице в городе Путраджая.

Об аналогичной ситуации сообщили в посольстве РФ в Саудовской Аравии. Из-за финансовых проблем у авиакомпании в международном аэропорту саудовского города Медина застряли 24 члена экипажа "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.