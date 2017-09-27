"ВИМ-Авиа" не комментирует информацию о "пропаже" собственника компании

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" не комментирует информацию о том, что собственник компании покинул страну и не выходит на связь с Росавиацией, следует из ответа ее представителя на вопрос РИА Новости.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил в среду, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет на территории РФ. Владельцем авиакомпании "ВИМ-Авиа" является Рашид Мурсекаев.

"Нет", — написал представитель "ВИМ-Авиа" в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Однако регулярные полеты авиакомпании пока продолжаются. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".