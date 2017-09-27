КАИР, 27 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Отели Шарм-эш-Шейха и некоторых других курортов Египта нуждаются в косметическом ремонте, а также в увеличении численности квалифицированного персонала в ожидании возвращения в страну российских туристов, заявил египетской газете "Аль-Масри аль-Йоум" замглавы управляющего комитета палаты туристических компаний Египта Моди аш-Шаир.
"Нужно активизировать инициативу центробанка Египта о выделении материальной помощи на острые нужды курортных отелей, и провести профилактические работы, которые приостановились уже довольно давно — после катастрофы с российским самолетом, и вызвали упадок в ряде гостиниц. Это необходимо для подготовки к возвращению турпотока из России", — сказал аш-Шаир.
По его словам, отели Хургады можно считать относительно готовыми к приему россиян, тогда как гостиницы Шарм-эш-Шейха нуждаются в обновлении.
"Они более зависели от российских туристов, соответственно, и больше пострадали от их отсутствия, и пришли в большее запустение, лишились персонала", — пояснил эксперт.
"Министерство туризма должно срочно запускать программы подготовки", — уверен специалист.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.