КАИР, 27 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Отели Шарм-эш-Шейха и некоторых других курортов Египта нуждаются в косметическом ремонте, а также в увеличении численности квалифицированного персонала в ожидании возвращения в страну российских туристов, заявил египетской газете "Аль-Масри аль-Йоум" замглавы управляющего комитета палаты туристических компаний Египта Моди аш-Шаир.

После катастрофы над Синаем российского авиалайнера с туристами в 2015 году полеты на египетские курорты из России были приостановлены по соображениям безопасности. После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в Страну пирамид.

"Нужно активизировать инициативу центробанка Египта о выделении материальной помощи на острые нужды курортных отелей, и провести профилактические работы, которые приостановились уже довольно давно — после катастрофы с российским самолетом, и вызвали упадок в ряде гостиниц. Это необходимо для подготовки к возвращению турпотока из России", — сказал аш-Шаир.

По его словам, отели Хургады можно считать относительно готовыми к приему россиян, тогда как гостиницы Шарм-эш-Шейха нуждаются в обновлении.

"Они более зависели от российских туристов, соответственно, и больше пострадали от их отсутствия, и пришли в большее запустение, лишились персонала", — пояснил эксперт.

Как сообщил "Аль-Масри аль-Йоум" бывший заместитель руководителя палаты отелей Египта Наги Араян, египетские гостиницы в настоящий момент не готовы принять прежний объем российских туристов, в первую очередь из-за нехватки квалифицированного обслуживающего персонала. По его словам, подготовка новых сотрудников займет от четырех до шести месяцев.

"Министерство туризма должно срочно запускать программы подготовки", — уверен специалист.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.