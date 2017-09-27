Власти Крыма взяли под контроль ситуацию с бортами "ВИМ-Авиа"

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Ситуация с деятельностью авиакомпании "ВИМ-Авиа", осуществляющей рейсы в Крым, взята под контроль, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Волченко рассказал, что авиакомпания осуществляла один регулярный рейс в сутки.