Свыше тысячи иностранцев посетили Приморье по электронной визе

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Свыше 1 тысячи иностранцев посетили Приморье по электронной визе с начала работы упрощенного режима, сообщает администрация региона.

"По информации пограничного управлении ФСБ России по Приморскому краю, всего за период действия новой системы механизмом воспользовались 1003 человека. Большинство путешественников прибыли к нам из Японии – на сегодняшний момент Приморье приняло 528 граждан из этой страны. Немного меньше – 449 человек – приехали в регион из КНР", — говорится в сообщении.

Также в списке 12 жителей Индии, девять граждан Сингапура, трое из Ирана, по одному гражданину Алжира и Саудовской Аравии.

Воспользовались новым режимом меньше половины иностранцев, оформивших документ. По данным погрануправления, на данный момент выдано 2554 электронных визы.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.