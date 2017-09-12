Осенью – на пляж. Самые дешевые туристические маршруты в октябре

Ассоциация туроператоров России составила список направлений с минимальными ценами на пляжные туры. Расчет стоимости туристических пакетов производился со следующими условиями: тур продолжительностью 7 ночей на двоих взрослых, с перелетом туда-обратно, вылет к месту отдыха 30 сентября. Подробнее — в нашем материале.