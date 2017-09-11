Ростуризм подтвердил снижение средней цены авиабилетов в 2017 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конкуренция внутри рынка, рост объема авиаперевозок, стабилизация курса рубля, а также внедрение безбагажных и невозвратных тарифов привели к тому, что стоимость внутрироссийских и международных перелетов за период с начала 2017 года снизилась примерно на 15% по сравнению с аналогичным сроком прошлого года, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
"Стоимость внутренних и международных авиаперелетов с начала 2017 года снизилась примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объясняется это сразу несколькими причинами", — сказал Горин.
"Мы уже можем говорить о том, что по итогам года будет зафиксирован рост пассажирских авиаперевозок как минимум на 18% по сравнению с 2016 годом. При росте объема пассажирских перевозок снижается средняя стоимость билетов, так как развитие объема авиаперевозок вынуждает авиакомпании предлагать более бюджетный продукт", — пояснил собеседник агентства.
"Кроме того, с начала года наблюдается стабилизация курсов валют, где скачки составляли 15-20%, в том числе и в сторону уменьшения", — добавил представитель Ростуризма.