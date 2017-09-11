Ростуризм подтвердил снижение средней цены авиабилетов в 2017 году

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конкуренция внутри рынка, рост объема авиаперевозок, стабилизация курса рубля, а также внедрение безбагажных и невозвратных тарифов привели к тому, что стоимость внутрироссийских и международных перелетов за период с начала 2017 года снизилась примерно на 15% по сравнению с аналогичным сроком прошлого года, сообщил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Согласно подсчетам опрошенных РИА Новости экспертов туристических сервисов, средняя стоимость авиаперелета из России за рубеж за январь-август текущего года снизилась в годовом выражении на 16%, по внутренним направлениям — примерно на 8%.

"Стоимость внутренних и международных авиаперелетов с начала 2017 года снизилась примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объясняется это сразу несколькими причинами", — сказал Горин.

"Мы уже можем говорить о том, что по итогам года будет зафиксирован рост пассажирских авиаперевозок как минимум на 18% по сравнению с 2016 годом. При росте объема пассажирских перевозок снижается средняя стоимость билетов, так как развитие объема авиаперевозок вынуждает авиакомпании предлагать более бюджетный продукт", — пояснил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что важнейшим снижающим фактором стало активное внедрение на рынке невозвратных и безбагажных тарифов, что снизило стоимость таких билетов примерно на 20%.

"Кроме того, с начала года наблюдается стабилизация курсов валют, где скачки составляли 15-20%, в том числе и в сторону уменьшения", — добавил представитель Ростуризма.