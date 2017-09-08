Ростуризм дал рекомендации россиянам в Мексике после землетрясения

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам в Мексике сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей после землетрясения, сообщает российское ведомство в пятницу.

Землетрясение магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Ведомство находится на связи с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации.