В Анталье выросло число россиян, заболевших вирусом Коксаки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число российских граждан, заразившихся вирусом Коксаки в турецкой провинции Коксаки за последние два месяца, выросло до 59, сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"В период с 01.07 по 02.09 с. г. в провинции Анталья отмечено 59 случаев заражения вирусом "Коксаки" среди росграждан (в основном дети до 10 лет)", — говорится в сообщении центра.

Ранее, по состоянию на 21 августа, МИД РФ сообщал о 36 случаях заражения вирусом Коксаки среди российских граждан, начиная с 1 июля.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.