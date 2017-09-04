Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших гепатитом Е в Британии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о росте числа заболевших гепатитом Е в Великобритании, источником заболевания называют продукты из свинины от европейских производителей, сообщается на сайте ведомства.

"Министерство здравоохранения Англии (PHE) объявило, что количество подтвержденных случаев гепатита Е выросло с 368 в 2010 году до 1266 в 2016 году. К настоящему времени, считают в министерстве, до 200 тысяч британцев инфицированы этим вирусом… Источником заболевания названы инфицированные штаммом G3-2 вируса гепатита Е продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски и другие) от европейских производителей (Голландия, Дания, Германия)", — отмечается в сообщении.

По заявлению минздрава Англии, данный штамм отличается от того, который выделяется у свиней, выращиваемых в Великобритании. Специалисты предполагают, что причинами являются нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании свиней в некоторых странах Европы.

По информации ведомства, пик заболеваемости гепатитом Е приходится на апрель-май и регистрируется не только в Великобритании, но и в Европе. От человека к человеку вирус передается крайне редко, за исключением случаев прямого переливания крови. Вирус особо опасен для лиц с ослабленным иммунитетом.

Добавляется, что в связи с поступившей информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте.