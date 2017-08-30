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Туризм

АТОР: панику из-за вируса Коксаки спровоцировали федеральные органы

Сюжет:
Эпидемия вируса Коксаки в Турции (37)
14:2930.08.2017
(обновлено: 14:31 30.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдин из пляжей в Анталье, Турция. Архивное фотоОдин из пляжей в Анталье, Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Волна негативной реакции по отношению к отдыху в Турции, связанная с эпидемиологической обстановкой из-за вируса Коксаки, возникла поле публикаций на сайтах федеральных органов власти, заявила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Курорт в Турции. Архивное фото.
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Туроператоров обучат основам эпидемиологической безопасности
"Волна реакции на угрозу вируса Коксаки в Турции уже несколько схлынула. Я имею в виду волну, которая появилась после публикаций на сайтах федеральных органов власти о том, что эпидемиологическая обстановка в Турции небезопасна. Вирус есть, и в Турции он тоже зафиксирован, но не только в Турции, а и в других странах. Он есть в странах Средиземноморья, и не только, вирус был зафиксирован и в Мексике, и в США", — казала она на пресс-конференции "Промежуточные итоги летнего туристического сезона-2017".

"После некорректного сообщения Ростуризма, что каждый турист имеет право сразу получить 100% компенсацию за аннуляцию тура, количество желающих отказаться от поездок в Турцию выросло в разы", — напомнила Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что по факту реально аннуляциями из-за Коксаки воспользовались порядка 15% из тех туристов, которые присылали заявки в туристические офисы. "Было большое количество желающих аннулировать свои туры, но до реальной аннуляции дошли только 15%", — заявила Ломидзе.

В начале августа источник в Роспотребнадзоре сообщил РИА Новости, что ведомство признало небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, это решение согласовано с МИД, документ направлен в Ростуризм. Ростуризм на официальном сайте "настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию", указав, что туристы могут отказаться от поездки в Турцию без штрафов в связи с угрозой заражения энтеровирусной инфекцией.

Турецкое побережье Антальи. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
В АТОР рассказали о росте российского турпотока в Анталью
Главы правовой службы АТОР Надежда Ефремова в тот же день пояснила, что, согласно закону "об основах туристской деятельности в РФ", в случае возникновения в стране назначения угрозы здоровью, те, кто уже оплатил поездку, до ее начала могут потребовать расторжения договора и полного возврата денег в судебном порядке.

Руководитель рабочей группы по страхованию туроператоров Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева, в свою очередь, указала, что, "никакой эпидемии вируса Коксаки не зафиксировано", страховщики "не фиксируют всплеска обращений именно по поводу заражения этим вирусом: случаи есть, но в процентном соотношении ко всем заболевшим туристам в Турции за период май-июль их не более 1%".

МИД РФ 21 августа сообщил, что, по данным посольства в Анкаре, с 1 июля 2017 года отмечено 36 случаев заражения вирусом Коксаки среди российских граждан (в основном, детей до 10 лет).

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