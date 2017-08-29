Ростуризм рекомендует учитывать риски заражения лихорадкой Денге в Индии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездки в Индию учитывать риски заражения лихорадкой Денге, сообщается в материалах ведомства.

Как сообщает Ростуризм со ссылкой на Роспотребнадзор, в Индии зафиксированы вспышки лихорадок Денге и Чикунгунья. С начала года зарегистрировано более 31 тысячи случаев заболевания, 183 из которых привели к летальному исходу. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тысячи человек заболевших и 57 погибших.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Индию, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку", — говорится в сообщении.

Ведомство ссылается на Роспотребнадзор, который рекомендует интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками в стране и использовать средства защиты (оконные противомоскитные сетки, пологи, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты). Кроме того, если по возвращении из путешествия будет отмечаться повышение температуры тела, необходимо сообщить врачу о пребывании в тропической стране.

Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Индию и в близлежащие страны с тропическим климатом, информировать своих клиентов о рисках заражения и рекомендованных Роспотребнадзором правилах безопасного поведения.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Роспотребнадзора, за последние два года в России было почти 400 случаев лихорадки Денге, завезенных, в том числе, из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, Шри-Ланки. Около 300 завезенных случаев малярии, 18 случаев завоза Лихорадки Зика.