Ростуризм рекомендует учитывать риски заражения лихорадкой Денге в Индии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездки в Индию учитывать риски заражения лихорадкой Денге, сообщается в материалах ведомства.
Как сообщает Ростуризм со ссылкой на Роспотребнадзор, в Индии зафиксированы вспышки лихорадок Денге и Чикунгунья. С начала года зарегистрировано более 31 тысячи случаев заболевания, 183 из которых привели к летальному исходу. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаев), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тысячи человек заболевших и 57 погибших.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Индию, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку", — говорится в сообщении.
Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Индию и в близлежащие страны с тропическим климатом, информировать своих клиентов о рисках заражения и рекомендованных Роспотребнадзором правилах безопасного поведения.