Нижний Новгород претендует на включение в маршрут "Золотого кольца"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Власти Нижегородской области будут ходатайствовать о включении Нижнего Новгорода в состав турмаршрута "Золотое кольцо", сообщил журналистам глава региона Валерий Шанцев.

"Мы поставили вопрос на оргкомитете, чтобы Нижний Новгород включили в "Золотое кольцо", потому что 50 лет назад, когда создавался маршрут, это был город Горький, в который никого не пускали, и, соответственно, нас проехали мимо и поехали в Кострому", — сказал Шанцев.

По его словам, 600 памятников, которые внесены в реестр ЮНЕСКО, в том числе Нижегородский Кремль, "будут бриллиантом в этом "Кольце".

В августе было подписано соглашение о создании Союза городов "Золотого кольца", чтобы объединить усилия для обновления и продвижения этого некогда очень популярного туристического маршрута. Подписание прошло в мэрии Ярославля в рамках празднования 50-летия маршрута "Золотое кольцо России", в церемонии приняли участие главы Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Суздаля, Владимира, Костромы, Иванова, Сергиева Посада.