В Ростуризме заявили, что возобновлять туробмен с Египтом пока рано

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Безопасность туристов на территории Египта все еще вызывает вопросы, поэтому прогнозы по возобновлению туристического обмена с этой страной преждевременны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

Газета "Известия" сообщила со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли, что чартерное авиасообщение между РФ и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года. По данным издания, аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября, сейчас все находится в процессе переговоров. Аэропорт в Каире готов к приему россиян, но все зависит от внутриполитической ситуации в стране. По словам источника, "ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще".

"Пока остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности пребывания на территории Египта, прогнозы по возобновлению туробмена с этой страной преждевременны", — сообщили в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что решение о возобновлении авиасообщения с Египтом может быть принято после того, "когда египетской стороной будут сняты все вопросы, связанные с авиационной безопасностью, и специальной межведомственной комиссией при Минтрансе России будет вынесено соответствующее заключение".

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что у туроператоров нет новых данных о сроках возобновления авиасообщения с Египтом.

"Мы ориентируемся на те сообщения, которые, в свою очередь, ссылаются на МИД РФ. Поэтому иных данных у нас нет", — сказала она. Ломидзе добавила, что это решение "зависит от Минтранса, а с некоторых пор и от МИДа".