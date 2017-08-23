Министр туризма Сирии рассказал о планах привлечения инвесторов из России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сирийский туристический сектор ждет российских инвесторов, заявил министр туризма САР Бишр Язиджи в интервью Sputnik.

По словам Язиджи, туристический сектор страны наиболее серьезно пострадал в 2012-2013 годах, однако в последние два года в эту сферу начинают возвращаться инвестиции. При этом они поступают не только от сирийцев, но и от иностранцев, отметил он.

Министр рассказал, что в стране создается так называемая свободная туристическая зона, которая была учреждена специальными законами для привлечения российских инвесторов. Внутри неё предусмотрены льготные условия деятельности и налогообложения, которые регулируются специальными законами. При этом инвесторы из России и дружественных Сирии стран будут иметь преференции, сообщил Язиджи.

По его словам, последние два года отели столицы в разгар туристического сезона заполнены на 90%, а в настоящее время — на 100%, что связано с проведением Дамасской выставки. "К сожалению, многие о нашей стране знают только то, что тут идут боевые действия. Это — результат информационной войны, которая исказила имидж Сирии", — отметил Язиджи.

"События в Сирии всё время освещаются с одного угла: террористические акты или, наоборот, ликвидация террористов и тому подобные вещи. Но ведь это лишь темные краски большой картины", — подчеркнул министр. Он отметил, что во многом благодаря сотрудничеству с такими странами, как Россия, Иран и Китай, сирийцы работают над восстановлением своей страны. "Думаю, что эти государства подали всем пример, достойный подражания", — заключил Язиджи.