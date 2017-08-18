Ростуризм призывает находящихся в Финляндии россиян к осторожности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ростуризм после нападения в Турку просит россиян в Финляндии сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, а также избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на прохожих в Турку. Полиция сообщила о двух погибших и восьми пострадавших, а также о задержании подозреваемого, который был ранен в ногу.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Финляндии, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей", — говорится в сообщении российского туристического ведомства.

Ситуационно-кризисный центр МИД России пока не располагает сведениями о том, были ли россияне в числе пострадавших в Турку. Информация уточняется. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации.