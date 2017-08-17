Специалисты Роспотребнадзора могут проинспектировать турецкие курорты

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия и Турция обсуждают вопрос об инспекционном визите на турецкие курорты специалистов Роспотребнадзора, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Обсуждается вопрос о визите специалистов, экспертов Роспотребнадзора, инспекционном визите на турецкие курорты, чтобы определить, насколько сегодня безопасно, и все ли сделано для того, чтобы этот отдых давал российским гражданам только здоровье и удовольствие и ничего больше", — сказала Попова, напомнив, что российское ведомство взаимодействует с турецким министерством здравоохранения в рамках соответствующего меморандума.

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Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на "горячую линию" Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.