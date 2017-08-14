Таиланд лидирует среди стран китайского выездного туризма

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лидером среди стран в китайском выездном туризме является Таиланд, также в ТОП-10 вошли Южная Корея, Япония, Индонезия, Сингапур, США, Малайзия, Мальдивы, Вьетнам и Филиппины, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные популярного в КНР туристического ресурса Ctrip.

"По данным Ctrip, среди всех зарубежных пунктов назначения "номером один" для китайских туристов является Таиланд. Только в этом году, по прогнозам, в Таиланд приедут более 9 миллионов китайцев", — говорится в сообщении.

В общей сложности, в этом году китайцы запланировали заграничные поездки по 153 зарубежным направлениям. Как отмечают эксперты Ctrip, расширение географии путешествий и рост объемов выездного потока из КНР связаны с тем, что крупные туристические компании Китая много инвестируют в сферу приема своих соотечественников в Японии, Сингапуре, Америке и Европе.

Всего количество китайских туристов, отправившихся в заграничные поездки, по итогам первого полугодия 2017 года составило 62,03 миллиона человек, что на 5% превысило показатели за аналогичный период 2016 года. По прогнозам Китайской национальной туристической администрации (CNTA), только этим летом за пределы Китая отправится не менее 30 миллионов китайцев.

В топ-10 городов мира, куда едут китайские туристы, лидирует Бангкок, и уже вслед за ним идут Сингапур, Гонконг, Токио, Тайбэй, Сеул, Осака, Куала-Лумпур, Вашингтон и Макао, отмечает АТОР. Ожидается, что общие расходы китайских туристов в заграничных турне по итогам 2017 года достигнут почти 110 миллиардов долларов. Между тем, как считают в Ctrip, выездной туризм Китая вступает в период умеренного роста после более чем 10 лет быстрого развития. Это касается как планов на предстоящие путешествия, так и расходов во время поездок.

Турпоток из КНР в Россию в первом полугодии 2017 года в рамках безвизового соглашения увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном отношении лидерами в списке направлений, популярных у китайских туристов РФ, стали Москва, Приморский край и Санкт-Петербург. Также отмечается, что туристы из Китая все больше едут и в другие регионы России, в основном на Дальний Восток.