Гуам хочет использовать угрозы КНДР для привлечения туристов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Остров Гуам, экономика которого основывается на доходах от туризма, хочет извлечь выгоду из угроз КНДР и привлечь туристов, передает агентство Франс Пресс.
"Обстоятельства неудачные, но это хорошая возможность для нас дать миру знания о Гуаме, нашей культуре, о том, кто мы, что мы", — приводит агентство слова директора по маркетингу официального туристического бюро острова Джоша Тикуенгко.
Также, по словам директора по маркетингу, угрозы КНДР не остановили путешественников. "Мы слышали о нескольких отменах бронирования из Южной Кореи, но этого недостаточно, чтобы повлиять на индустрию", — сказал он.
Основа экономики Гуама — туризм. Его посещают более миллиона туристов в год (85% приезжает из Японии). Основные виды туризма – пляжный, дайвинг, серфинг и виндсерфинг.