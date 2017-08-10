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Туризм
Туризм

Эксперты рассказали о влиянии курортного сбора на россиян

15:4710.08.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в поселке Орджоникидзе в Крыму. Архивное фотоОтдыхающие на берегу Черного моря в поселке Орджоникидзе в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агрегаторы туров и авиабилетов, которые по просьбе РИА Новости опросили аудитории своих потребителей в августе 2017 года, выяснили, что большинство россиян негативно относятся к введению в ряде регионов страны эксперимента по курортному сбору и готовы из-за этого отказаться от поездок по родной стране и выбрать зарубежные направления.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Депутат ГД назвал условия введения курортного сбора в Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Согласно закону, сбор вводится "для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Россияне не готовы платить

Сервис Biletix опросил своих пользователей на тему, повлияет ли введение курортного сбора в размере 50-100 рублей на российских курортах на выбор туристического направления? Выяснилось, что 49% опрошенных решили принципиально отказаться от поездок по России из-за курортного сбора и отправиться за границу. Еще 23,5% предпочли остаться в России, но не выбирать регионы с курортным сбором. Столько же респондентов (23,5%) собираются отправиться в экспериментальные туристические зоны, но только в те места размещения, где с них не будут требовать курортный сбор. Еще 1,5% так и не решили для себя, как новый туристический налог повлияет на их выбор, и только 2,5% опрошенных выразили готовность платить курортный сбор.

Город-курорт Геленджик
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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РСТ: средства от курортного сбора не должны идти на нецелевые траты
Аналогичные результаты показал опрос, проведенный туристическим сервисом "Туту.ру", где 78% респондентов отказались платить курортный сбор, заявив, что выберут для своего отдыха те направления, где он не взимается. Согласились платить курортный сбор 13% опрошенных, которые при этом отметили, что не одобряют такие меры. Всего 5% россиян, участвовавших в анкетировании поддерживают введение экспериментального налога и готовы оплачивать. Еще 4% пока просто не думали об этом.

Руководитель отдела продаж туров "Туту.ру" Мария Чупина заявила, что ответы по курортному сбору оказались вполне ожидаемы.

"Как мы и предполагали, введение курортного сбора будет способствовать переориентированию туристов на другие направления. Но всех специалистов, кто занимается статистикой и социальными опросами, учат различать намерения человека и его реальные поступки. Россия вышла в лидеры направлений благодаря закрытию Египта, появлению хороших предложений по соотношению "цена-качество", формированию турпродукта на чартере и росту курса национальной валюты. Все-таки, надо смотреть на рыночную экономику в целом, чтобы наверняка утверждать, что сумма курортного сбора станет определяющим фактором в выборе направления", — сказала она.

Альтернативное мнение

Менеджер по развитию поисковой системы Skyscanner в России Дмитрий Хаванский смотрит на перспективу введения курортного сбора не так пессимистично, так как ориентируется на опыт популярных зарубежных направлений.

Колоннада
© РИА Новости / И. Гридин
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В Абхазии считают, введение в России курортного сбора не повысит турпоток
"Введение курортного сбора для людей, привыкших отдыхать на российских курортах, — явление незнакомое. Однако для тех, кто путешествует не только по стране, но и за границу, оно далеко не ново. Например, приехав в Лиссабон, Барселону или Милан, вы в обязательном порядке будете оплачивать этот туристический сбор. Чаще всего сумма составляет 1-2 евро за день проживания, но в некоторых странах или отдельных городах она может быть выше", — рассказал он РИА Новости.

По его мнению, введение курортного сбора в России в установленном размере не более 50 рублей за совершеннолетнего человека в сутки приведет к некоторому подорожанию отдыха, однако серьезного влияния на туристический поток не окажет.

"На практике двухнедельный отдых для семьи из двух человек с детьми подорожает на 1400 руб. В контексте довольно больших общих затрат на семейное путешествие эта сумма не станет решающим фактором для выбора направления для отдыха", — считает он, но с оговоркой, что собранные таким образом деньги будут вложены в развитие инфраструктуры отечественных курортов.

Туристы почти единогласно против

Отдыхающие на море в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Глава РСТ считает, что введение курортного сбора поможет частному сектору
Поисковик Biletix задал своим респондентам вопрос о том, поддерживают ли они эксперимент по курортному сбору в принципе, на что получил категоричный отрицательный ответ. 95% опрошенных высказались против такого эксперимента, 3% остались к нему равнодушны, и только 2% участников опроса поддержали данный закон.

Кроме того, Biletix задал вопрос на перспективу, считают ли путешественники размер курортного сбора в 100 рублей в сутки завышенным, и получил на него однозначный ответ. Никто из респондентов не посчитал такую сумму недостаточной, 5% опрошенных проявили равнодушие, а 95% участников признали 100 рублей в сутки неприемлемой суммой.

Остаться в стране за дополнительную плату

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Путин подписал закон о введении курортного сбора‍
Система Aviasales поставила перед своими пользователями вопрос о курортном сборе по-другому. Там опросили путешественников, планирующих свои заграничные поездки, в контексте, если бы курортный сбор платили не государству, а отдыхающим, за какую сумму (в день) они бы поехали в Крым или Сочи?

В результате, 33% отдыхающих выразили готовность сменить свои планы и остаться на родине за доплату в 100 рублей в день, что равно сумме курортного сбора. Еще 25% сочли достойной компенсацией 500 рублей в день.

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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Простой Обыватель
если бы был сайт где расписано кто сколько выплатил и на, что и по какой цене они пошли то можно было бы платить сбор, а так всем понятно, что это просто очередной способ состричь денег в карман чинушам.
16:03
10.08.2017
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