Эксперты рассказали о влиянии курортного сбора на россиян

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агрегаторы туров и авиабилетов, которые по просьбе РИА Новости опросили аудитории своих потребителей в августе 2017 года, выяснили, что большинство россиян негативно относятся к введению в ряде регионов страны эксперимента по курортному сбору и готовы из-за этого отказаться от поездок по родной стране и выбрать зарубежные направления.
Россияне не готовы платить
Сервис Biletix опросил своих пользователей на тему, повлияет ли введение курортного сбора в размере 50-100 рублей на российских курортах на выбор туристического направления? Выяснилось, что 49% опрошенных решили принципиально отказаться от поездок по России из-за курортного сбора и отправиться за границу. Еще 23,5% предпочли остаться в России, но не выбирать регионы с курортным сбором. Столько же респондентов (23,5%) собираются отправиться в экспериментальные туристические зоны, но только в те места размещения, где с них не будут требовать курортный сбор. Еще 1,5% так и не решили для себя, как новый туристический налог повлияет на их выбор, и только 2,5% опрошенных выразили готовность платить курортный сбор.
Руководитель отдела продаж туров "Туту.ру" Мария Чупина заявила, что ответы по курортному сбору оказались вполне ожидаемы.
"Как мы и предполагали, введение курортного сбора будет способствовать переориентированию туристов на другие направления. Но всех специалистов, кто занимается статистикой и социальными опросами, учат различать намерения человека и его реальные поступки. Россия вышла в лидеры направлений благодаря закрытию Египта, появлению хороших предложений по соотношению "цена-качество", формированию турпродукта на чартере и росту курса национальной валюты. Все-таки, надо смотреть на рыночную экономику в целом, чтобы наверняка утверждать, что сумма курортного сбора станет определяющим фактором в выборе направления", — сказала она.
Альтернативное мнение
Менеджер по развитию поисковой системы Skyscanner в России Дмитрий Хаванский смотрит на перспективу введения курортного сбора не так пессимистично, так как ориентируется на опыт популярных зарубежных направлений.
По его мнению, введение курортного сбора в России в установленном размере не более 50 рублей за совершеннолетнего человека в сутки приведет к некоторому подорожанию отдыха, однако серьезного влияния на туристический поток не окажет.
"На практике двухнедельный отдых для семьи из двух человек с детьми подорожает на 1400 руб. В контексте довольно больших общих затрат на семейное путешествие эта сумма не станет решающим фактором для выбора направления для отдыха", — считает он, но с оговоркой, что собранные таким образом деньги будут вложены в развитие инфраструктуры отечественных курортов.
Туристы почти единогласно против
Кроме того, Biletix задал вопрос на перспективу, считают ли путешественники размер курортного сбора в 100 рублей в сутки завышенным, и получил на него однозначный ответ. Никто из респондентов не посчитал такую сумму недостаточной, 5% опрошенных проявили равнодушие, а 95% участников признали 100 рублей в сутки неприемлемой суммой.
Остаться в стране за дополнительную плату
В результате, 33% отдыхающих выразили готовность сменить свои планы и остаться на родине за доплату в 100 рублей в день, что равно сумме курортного сбора. Еще 25% сочли достойной компенсацией 500 рублей в день.