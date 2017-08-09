Обращения из-за вируса Коксаки составляют 1% страховых случаев по Турции

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Количество россиян, обратившихся летом 2017 года в медицинские учреждения по страховке с заболеванием, вызванным вирусом Коксаки в Турции, не превышает 1% от всех страховых случаев по этой стране, заявила РИА Новости в среду руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию туроператоров Юлия Алчеева.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Однако Роспотребнадзор не нашел указаний на осложнение эпидемиологической ситуации в Турции, заявила в среду глава ведомства Анна Попова.

По данным ведомства, ситуация с вирусом Коксаки абсолютно спокойная и на побережье РФ, за 6 месяцев 2017 года на побережье Черного моря было всего 8 случаев, при этом контроль в этом году значительно усилен. В Краснодарском крае проведено более 35 тысяч исследований морской воды, увеличено количество мониторинговых точек до 150, рассказала глава надзорного ведомства.

Юг России

"Сейчас, когда так много внимания прессой уделяется вспышке заболевших вирусной инфекцией в Турции, на самом деле большие опасения вызывает аналогичная ситуация на юге России. Учитывая, что сегодня не так много россиян страхуют свое здоровье на время путешествия по России по сравнению с теми, кто выезжает за рубеж", — сказала собеседница агентства.

"К счастью, среди внутренних туристов уже есть и такие, которые страхуются на время поездки. Даже среди обращений от них мы видим, что как только наступает лето, начинается одна и та же история и в Крыму, и в Краснодарском крае, но самый пик страховых случаев приходится на Адлер, Сочи и Абхазию", — отметила эксперт.

Представитель страховщиков отметила, что дети входят в самую большую группу риска по кишечным инфекциям из-за того, что не уделяют должного внимания элементарным правилам личной гигиены.

Сравнительный анализ

По мнению представителя ВСС, невозможно в абсолютных показателях сравнить количество заболевших в Турции и на юге России, так как в Турцию в месяц выезжают и страхуются порядка 15-20 тысяч россиян, а среди тех, кто едет в Сочи или в Крым к добровольному страхованию прибегает гораздо меньше туристов.

"Есть смысл сравнивать в процентном соотношении от количества застрахованных. Если в Турции по поводу вируса Коксаки, или с чем-то похожим, по страховке в медицинские учреждения обратилось порядка 1% от тех, кто вообще заболел. То по российскому страхованию среди отдыхающих процент заболевших намного выше", — прокомментировала ситуацию Алчеева.

Она уточнила, что на курортах России туристы в основном обращаются за медицинской помощью по полисам ОМС, тогда показатели подсчитать очень сложно. По словам Алчеевой, в отечественных здравницах практически не бывает вируса Коксаки, но очень распространен ротавирус, от которого, прежде всего, и страдают приезжие, так как не имеют соответствующих прививок.

Обстановка в Турции

"В Турции вообще никакого ротавируса, а вирус Коксаки, возможно, и проявляется в отдельных случаях, но никакого всплеска заболеваемости сейчас там конечно нет. Мы не можем сравнить ситуацию с прошлым годом, так как летом 2016 года российских туристов в Турции было очень мало по понятным причинам, но и несколькими годами ранее пострадавшие от него обращались к нам нечасто. Можно сказать, что число пострадавших от вируса Коксаки в 2017 году не превышает среднестатистические показатели прошлых лет", — заверила она.