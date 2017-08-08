Генконсульство РФ в Анталье получило ряд обращений из-за вируса Коксаки

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Массовых обращений российских туристов по поводу вируса Коксаки нет, есть лишь единичные случаи обращения россиян по этому поводу, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье во вторник.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

"Массовых обращений со стороны российских туристов в связи с их предполагаемым заболеванием вирусом Коксаки у нас нет, были единичные обращения россиян, посчитавших, что они могут быть заражены. Подтвердить случаи заражения мы не можем, ставить диагноз – это не наша компетенция, всю необходимую информацию по этому поводу предоставляет Роспотребнадзор, всю имеющуюся у нас информацию мы передали туда", — сказал собеседник агентства.