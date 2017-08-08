Турецкие отельеры опровергли информацию о распространении вируса Коксаки

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Информация СМИ о распространении в турецких отелях вируса Коксаки не соответствует действительности, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык во вторник.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

"Слухи об эпидемии вируса Коксаки в отелях Турции совершенно ни на чем не основаны и не соответствуют действительности. Российские журналисты, распространяющие эти слухи, могут приехать в Турцию хоть сегодня, мы готовы провести их по отелям, чтобы они убедились, что никакой эпидемии нет. Мы в недоумении, откуда вообще пошла волна этой дезинформации", — сказал собеседник агентства.