АТОР: испанский турбизнес озабочен протестами против массового туризма

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Действия молодежной группировки Arran в Барселоне и на Майорке, активно выступающей против массового туризма, вызвали серьезную озабоченность испанского турбизнеса, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В конце июля организация Arran, связанная с партией "Кандидатура народного единства", которая добивается независимости Каталонии от Испании, распространила в социальных сетях видео, на котором видно, как четверо молодых людей в масках останавливают туристический автобус с пассажирами на улице, прокалывают шины и пишут на ветровом стекле "Туризм убивает районы".

В начале августа активисты Arran разместили видеоролик в социальной сети Twitter, где запечатлены их последние акции на Майорке (Балеарские острова). В частности, несколько молодых людей вышли с плакатами на старый пирс Пальма-де-Майорки, где пришвартованы яхты, и начали жечь дымовые шашки. Еще одну акцию они провели в ресторане, где забросали посетителей конфетти.

Турбизнес просит остановить протесты

Мэр Барселоны Ада Калау, которая сама выступает за регулирование туристических потоков, назвала выходку, ответственность за которую взяли на себя члены местной молодежной группировки Arran, "вандализмом и хулиганством".

Но история с нападением на туристический автобус широко разошлась в международной прессе, вызвав негативную реакцию основных въездных рынков — британского, немецкого и французского и закрепив в отношении Барселоны термин "туризмофобия".

В этой связи двадцать бизнес-ассоциаций каталонской столицы направили письмо Колау, прося ее пресечь намеренные нападения и акты вандализма, "чтобы сохранить туристическую репутацию Барселоны". Под открытым письмом подписались отельеры, рестораторы, ритейлеры.

Бизнесмены напоминают, что протестные инциденты против туристов были и в ноябре 2016 года, когда группы протестующих местных жителей остановили туристические автобусы. Кроме того, в письме отмечается факт оставления оскорбительных надписей против туристов, которые появляются на стенах отелей или популярных среди гостей города ресторанов.

Еще большее беспокойство бизнеса вызывает и то, что антитуристские выступления стали организованными: например, группа Arran опубликовала видео, показывающее, как два члена организации прокалывают колеса велосипедов, предназначенных для аренды туристами.

Авторы письма считают, что виновные должны быть названы и наказаны, чтобы показать, что туризм по-прежнему является "ценным активом" для Барселоны, и гости города не будут терпеть никакого дискомфорта. "В противном случае, Барселоне грозят большие потери. Международный имидж города находится в опасности, и если не исправить ситуацию, то последние события могут привести к непоправимому ущербу как в туризме, так и в социально-экономической сфере города", — уверены бизнесмены.

В Барселоне в рамках ограничений массового туризма ранее ввели мораторий на строительство и открытие новых отелей в центре города, а также намерены обложить налогом всех прибывающих туристов, включая и тех, кто не ночует в городе, а лишь приезжает в него на экскурсии. Кроме того, власти Барселоны постоянно воюют с онлайн-платформами, предлагающими услуги по аренде туристического жилья.

Майорка тоже против радикалов

К заявлению каталонцев готовы присоединиться и на Майорке. Власти Балеарских островов также осудили антитуристическую акцию активистов Arran. Как заявила член местного правительства Мария Сало, сектор туризма является "основным видом экономической деятельности островов" и помог Балеарам выйти "из тяжелого экономического кризиса".

По ее словам, национальная полиция начала расследование. "Такие выходки не могут оставаться безнаказанным, потому что они выступают против нашего сосуществования, против того, что нас кормит", — отметила Сало.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова.