США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Туризм
Туризм

АТОР: испанский турбизнес озабочен протестами против массового туризма

16:3307.08.2017
(обновлено: 16:40 07.08.2017)
0630
© РИА Новости / Мария СибиряковаПерейти в фотобанкПразднование Дня Каталонии в БарселонеПразднование Дня Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Действия молодежной группировки Arran в Барселоне и на Майорке, активно выступающей против массового туризма, вызвали серьезную озабоченность испанского турбизнеса, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В конце июля организация Arran, связанная с партией "Кандидатура народного единства", которая добивается независимости Каталонии от Испании, распространила в социальных сетях видео, на котором видно, как четверо молодых людей в масках останавливают туристический автобус с пассажирами на улице, прокалывают шины и пишут на ветровом стекле "Туризм убивает районы".

В начале августа активисты Arran разместили видеоролик в социальной сети Twitter, где запечатлены их последние акции на Майорке (Балеарские острова). В частности, несколько молодых людей вышли с плакатами на старый пирс Пальма-де-Майорки, где пришвартованы яхты, и начали жечь дымовые шашки. Еще одну акцию они провели в ресторане, где забросали посетителей конфетти.

Турбизнес просит остановить протесты

Мэр Барселоны Ада Калау, которая сама выступает за регулирование туристических потоков, назвала выходку, ответственность за которую взяли на себя члены местной молодежной группировки Arran, "вандализмом и хулиганством".

В Барселоне сторонники независимой Каталонии напали на автобус с туристами
В Барселоне сторонники независимой Каталонии напали на автобус с туристами
Но история с нападением на туристический автобус широко разошлась в международной прессе, вызвав негативную реакцию основных въездных рынков — британского, немецкого и французского и закрепив в отношении Барселоны термин "туризмофобия".

В этой связи двадцать бизнес-ассоциаций каталонской столицы направили письмо Колау, прося ее пресечь намеренные нападения и акты вандализма, "чтобы сохранить туристическую репутацию Барселоны". Под открытым письмом подписались отельеры, рестораторы, ритейлеры.

Бизнесмены напоминают, что протестные инциденты против туристов были и в ноябре 2016 года, когда группы протестующих местных жителей остановили туристические автобусы. Кроме того, в письме отмечается факт оставления оскорбительных надписей против туристов, которые появляются на стенах отелей или популярных среди гостей города ресторанов.

Еще большее беспокойство бизнеса вызывает и то, что антитуристские выступления стали организованными: например, группа Arran опубликовала видео, показывающее, как два члена организации прокалывают колеса велосипедов, предназначенных для аренды туристами.

Митинг в Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Каталонские сепаратисты провели новые акции против туристов
Авторы письма считают, что виновные должны быть названы и наказаны, чтобы показать, что туризм по-прежнему является "ценным активом" для Барселоны, и гости города не будут терпеть никакого дискомфорта. "В противном случае, Барселоне грозят большие потери. Международный имидж города находится в опасности, и если не исправить ситуацию, то последние события могут привести к непоправимому ущербу как в туризме, так и в социально-экономической сфере города", — уверены бизнесмены.

В Барселоне в рамках ограничений массового туризма ранее ввели мораторий на строительство и открытие новых отелей в центре города, а также намерены обложить налогом всех прибывающих туристов, включая и тех, кто не ночует в городе, а лишь приезжает в него на экскурсии. Кроме того, власти Барселоны постоянно воюют с онлайн-платформами, предлагающими услуги по аренде туристического жилья.

Майорка тоже против радикалов

К заявлению каталонцев готовы присоединиться и на Майорке. Власти Балеарских островов также осудили антитуристическую акцию активистов Arran. Как заявила член местного правительства Мария Сало, сектор туризма является "основным видом экономической деятельности островов" и помог Балеарам выйти "из тяжелого экономического кризиса".

По ее словам, национальная полиция начала расследование. "Такие выходки не могут оставаться безнаказанным, потому что они выступают против нашего сосуществования, против того, что нас кормит", — отметила Сало.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне здесь отдыхали 8,4 миллиона иностранцев. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова.

Комментировать
Туризм
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена