Тень, вода и кондиционер: как выжить в Риме в 40-градусную жару

РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Небывалая жара загнала жителей Рима под кондиционеры и в тень, однако не останавливает многочисленных туристов, совершающих традиционный обход местных достопримечательностей: отпуск есть отпуск.

Аномальные температуры на Апеннинах воцарились с приходом африканского антициклона, которому итальянские метеорологи дали имя "Люцифер". Массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара подняли столбики термометров в большинстве областей страны за 40-градусную отметку.

Вода и что надеть

Удушливый зной диктует свои правила передвижения по улицам итальянской столицы: наряду с обязательным мобильным телефоном горожане и гости Вечного города не расстаются с бутылкой воды. Уличные торговцы, промышляющие в районе Испанской лестницы, подняли цены на нее ровно вдвое: тот, кто не умеет торговаться, приобретет 0,5 литра прохладной минералки за 2 евро (140 рублей), когда как цены на 1,5-литровую бутылку в супермаркетах редко превышают 50 евроцентов. Летний образ дополняют головной убор и солнцезащитные очки, а в случае с азиатскими туристами еще и небольшой зонт.

Знаменитые римские фонтаны по традиции являются обязательным пунктом посещения для туристов, теперь же можно сказать, что они стали настоящим местом их притяжения. В условиях засухи и чуть было не случившегося ограничения подачи в город пресной воды продолжают работать как признанные памятники архитектуры, такие как фонтан Треви или Баркачча, так и обычные питьевые фонтанчики, к которым выстраиваются немалые очереди.

© AP Photo / Andrew Medichini Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото © AP Photo / Andrew Medichini Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото

Город пополам

В условиях, когда даже час пребывания на воздухе грозит тепловым ударом или как минимум продолжительной головной болью, римлян от туристов стала отличать скорость движения и точность направлений: поближе к офису или дому, где их ждет освежающая прохлада от кондиционера.

Приехавшие провести неделю-другую среди храмов, дворцов и древних памятников перемещаются по известным маршрутам еще медленнее обычного и будто бы страдают от сомнамбулизма. Все население, тем не менее, едино в том, чтобы выбирать теневые стороны улиц и площадей. Это разделяет городской пейзаж почти надвое: оживленные тротуары в тени с одной стороны и пустынные раскаленные мостовые с другой.

Езда на общественном транспорте превращается в небольшую лотерею: примерно половина римских автобусов не оборудована кондиционерами, но от этого они не становятся менее популярны. Теряются не только бодрость и свежесть, но и элементарные навыки ориентирования на местности. Пара американских туристов, обратившаяся с картой к корреспонденту РИА Новости на площади Барберини, интересовалась, как пройти на нее же.

Кому от жары жить хорошо

Надо сказать, что нынешняя жара длится не первую неделю и даже не месяц, однако все равно не привела к падению туристического потока в Рим. Как рассказал РИА Новости сотрудник одной из не самых дешевых гостиниц, свободные номера в ней распроданы уже давно и появятся нескоро. Постояльцы, по его наблюдениям, проводят в погоне за великой красотой все те же положенные дневные часы, разве что возвращаются в отель намного более вымотанными, чем обычно.

Кому африканские температуры приносят крупную прибыль, так это продавцам разнообразных охлажденных напитков и мороженого. Им удалось, как рассказал корреспонденту агентства владелец одного из уличных кафе-пиццерий, поднять продажи почти на треть.

"Посмотри, у меня пустой холодильник, все покупают воду. Я сам сегодня литра три выпил", — заявил мужчина по имени Чезаре, одновременно посетовав, что в такую погоду у людей снижается аппетит и, соответственно, интерес к его пицце.

Дыхание "Люцифера" итальянцы будут ощущать еще как минимум неделю. Нынешнее лето, одно из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах, запомнится всем надолго. Пока власти считают ущерб от засухи и рядятся из-за экономической помощи пострадавшим регионам, туристы продолжают покупать билеты в Рим и тратить здесь свои деньги, а местные жители продолжают жить своей dolce vita вопреки всем погодным неудобствам. Может, еще и поэтому его называют Вечным городом?