Российские туристы на несколько часов застряли в КНР из-за сбоя на таможне

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Российские туристы и граждане КНР несколько часов не могли выехать из китайского Хэйхэ в Благовещенск из-за сбоя в оборудовании таможни, сообщает правительство Приамурья.

Местные СМИ со ссылкой на туристов сообщили, что россияне около 5 часов — с 10.00 — не могут выехать из китайского приграничного города Хэйхэ, застряв в пункте пропуска.

"В первой половине дня на пункте пропуска Хэйхэ из-за сбоя оборудования произошла задержка в оформлении и выезде российских и китайских граждан в Россию. В настоящий момент причина сбоя обнаружена, идут восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Российские туристы за информацией могут обращаться в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области по телефону (4162) 22-44-17.