Ростуризм составил рейтинг самых популярных направлений для отдыха в России

Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи. Архивное фото

Вид из окна на бассейн на территории отеля Hyatt в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали наиболее популярными направлениями для отдыха в России в первой половине 2017 года, сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.

"Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами выяснило, какие направления внутреннего туризма наиболее популярны. По итогам первого полугодия 2017 года в числе лидеров оказались Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что спрос на Минеральные Воды существенно вырос. Объем продаж авиабилетов туда-обратно из российских городов в Минеральные Воды увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек на авиаперелеты сократился на 21% — с 6 449 рублей до 5 128 рублей.

По оценкам наблюдателей, рост интереса к Минеральным Водам обусловлен несколькими факторами: общим ростом туристического рынка на фоне коррекции после сложного 2016 года, сокращением среднего чека на перелеты и перераспределением турпотока на различные российские курорты.

В то же время общий объем продаж на рынке авиаперевозок в первой половине этого года увеличился на 55%. Комментируя ситуацию, эксперты отмечают: статистика продаж авиабилетов свидетельствует о выходе из кризиса.

"По факту мы видим корректировку после кризисного снижения продаж в 2016 году. Одна из главных тенденций, с точки зрения потребителя, – снижение среднего чека на авиаперелеты благодаря росту популярности безбагажных тарифов", – приводит ведомство мнение гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александра Сизинцева.