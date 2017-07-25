Владимирские власти рассказали о пользе развития связей регионов в турсфере

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Развитие отношений между регионами ЦФО в сфере туризма позволит территориям получать дополнительные доходы в бюджет и повысить качество оказываемых услуг в рамках единой системы гостеприимства, сообщил РИА Новости председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв.

Полпред президента в ЦФО Александр Беглов 21 июля провел совещание в Сергиев-Посаде, где главной темой обсуждения стало развитие туризма. В частности, он подчеркнул, что для того, чтобы туристская отрасль сделала существенный рывок, нужно эффективное взаимодействие между регионами. Так, самый известный в России туристический маршрут "Золотое кольцо" планируется расширить и включить туда новые территории.

"Уверен, что развитие отношений между регионами в сфере туризма позволит получать дополнительные доходы в бюджет территорий, поможет выработать единый туристский стандарт и существенно повысит качество оказываемых услуг", — сказал Киселёв.

По его словам, современным туристам уже не достаточно только памятников старины. Гостям интересно познакомиться и с особенностями быта, и с уникальными традициями, и с современными достопримечательностями. "Агро-, эко-, этно- и гастротуризм сейчас считаются очень востребованными и весьма перспективными. Перезагрузка "Золотого кольца" должна пройти качественно и по всем направлениям — от включения в маршрут новых городов, до создания в регионах современной инфраструктуры и введения единого для ЦФО календаря событий. Все это — задачи на самое ближайшее будущее", — подчеркнул собеседник агентства.