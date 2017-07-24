Турция не собирается отказываться от системы "все включено"

АНКАРА, 24 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти не намерены давать рекомендации отелям отказываться от системы "все включено" (All inclusive), она успешно функционирует и сохранится в ближайшие годы, заявил РИА Новости заместитель министра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман.

"Решение применять или нет систему "всё включено" принимает рынок, сами отельеры, а наше министерство в это не вмешивается. Сейчас эта система успешно продолжает работать, и в ближайшие годы она сохранится, потому что частный сектор доволен, как она функционирует", — сказал Яйман.