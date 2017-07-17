Реализация ФЦП по туризму повысила конкурентоспособность отрасли

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Реализация федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" способствовала значительному повышению качества туристических услуг, предоставляемых на территории России, и повышению конкурентоспособности российского туризма, заявил в понедельник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Реализация федеральной целевой программы способствовала значительному повышению качества туристских услуг, предоставляемых на территории России, повышению конкурентоспособности российского туризма, а также улучшению жизни российских граждан", — сказал он, выступая на заседании координационного совета ФЦП.

"По итогам семи лет реализации программы можно говорить о достижении положительной динамики и создании туристско-рекреационного комплекса страны", — считает он.

В заседании приняли участие представители 22 субъектов России, на территории которых реализуются мероприятия федеральной целевой программы. Участники обсуждали промежуточные итоги реализации мероприятий ФЦП ""Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в первом полугодии 2017 года и исполнение субъектами России соглашений в рамках предоставления субсидии на реализацию мероприятий программы.

В 2017 году Ростуризм продолжил реализацию мероприятий второго этапа ФЦП по развитию туризма. Соглашения заключены с 22 субъектами России. Объем финансирования из бюджетов всех уровней в 2017 году составляет более 5 миллиардов рублей, распределенных среди 36 объектов программы. В первом полугодии 2017 года субъекты, участвующие в программе, освоили 736 миллионов рублей, что составляет почти 22% от выделенных бюджетных назначений. Семь субъектов России освоили выделенные средства в полном объеме: это республика Адыгея, республика Бурятия, Карачаево-Черкесская республика, республика Саха, республика Татарстан, Удмуртская республика, Хабаровский край.

