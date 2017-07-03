Туроператоры Таиланда отмечают заметный рост бронирований туров в Россию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Туроператоры Таиланда отмечают спад в бронировании туров в Великобританию после недавней серии терактов, однако говорят о том, что он сможет быть скомпенсирован значительным ростом спроса на Италию и Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отметил помощник руководителя отдела планирования туров туроператорской компании H.I.S.Thailand Нитикорн Таотхонг, террористические атаки в Манчестере, а затем и в Лондоне привели к значительному спаду интереса к бронированию туров в Великобританию со стороны тайских туристов, которые откладывают свои поездки в эту страну. Спад, по его словам, отмечается начиная с марта 2017 года. Представитель туроператора, тем не менее, уверен, что интерес тайцев к Великобритании вновь восстановится спустя какое-то время без дополнительной промо-активности.

"В Таиланде сообщают о значительном росте бронирований туров в Россию", — пишет АТОР.

"Сейчас мы видим и существенный рост выручки от продаж на российском рынке — число бронирования туров в эту страну возросло", — приводятся в сообщении слова Таотхонга. В то же время компания сейчас активно продвигает другие направления — такие, как Нидерланды и Италия.

Тренд на уменьшение объемов бронирования поездок в Великобританию подтверждают и в компании We Travel Center, здесь замечают, что клиенты, ранее рассматривавшие Великобританию как место отдыха, все чаще делают выбор в пользу Италии. Эта компания в настоящее время также активно продвигает в Таиланде туры в Россию и на Мальдивы, стремясь таким образом скомпенсировать падение английского рынка.