Российские туроператоры приветствуют ограничения на посещение Мачу-Пикчу

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские туроператоры приветствуют ограничения, которые власти Перу вводят с 1 июля на посещение одной из самых известных достопримечательностей Южной Америки — Мачу-Пикчу, так как полагают, что организованным туристам и гидам теперь станет легче работать, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетило 1,4 миллиона человек. По мнению ЮНЕСКО, растущий и неконтролируемый поток визитеров разрушает Мачу-Пикчу, в связи с чем организация неоднократно призывала власти Перу принять меры по сохранению культурного наследия, в противном случае угрожая включить комплекс в список объектов, находящихся в опасности.

Если раньше посетить Мачу-Пикчу, купив билеты заранее, можно с 6.00 до 16.00, то с 1 июля устанавливается два временных интервала для визита в древний город: с 6.00 до 12.00 и с 12.30 до 17.30. При этом самостоятельного посещения объекта больше не будет: визит возможен только в сопровождении лицензированного гида, при этом максимальный размер группы должен составлять не более 16 человек. Также посетители должны будут придерживаться определенных маршрутов.

"Российские туроператоры, оценивая новшества на Мачу-Пикчу, считают их своевременными, поскольку толпы самостоятельных туристов мешали работе экскурсионных групп", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс", клиенты компании всегда отправлялись в Мачу-Пикчу только в сопровождении лицензированных гидов. "Попасть на Мачу-Пикчу всегда было непросто: на вход стояли толпы туристов. И, конечно, многочисленные визитеры, так или иначе, наносят ущерб этому памятнику мирового наследия", — рассказали в компании.

По словам директора по индивидуальным турам стран Латинской Америки туроператора ICS Travel Group Ирины Эрнандес Фернандес, ограничения для доступа к Мачу-Пикчу существовали всегда, и это никак не повлияло и не повлияет на работу туроператоров.

"Добраться к этому месту можно только поездом или пешком, тропами Инков — вот здесь есть ограничения по количеству туристов. Тур по дороге Инков необходимо заказывать за 3-6 месяцев, в день впускают только 200 человек. Также нововведения могут означать, что у самостоятельных туристов не будет возможности добраться туда самостоятельно, а только с помощью туроператора. Только так будет возможно гарантировать себе посещение Мачу-Пикчу" — подчеркивает эксперт.